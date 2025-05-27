Больше 10 концертов пройдет на набережной в Дубне летом

Новый сезон проекта «Музыка на Волге» обещает стать насыщенным. Уже 1 июня в 19:00 жителей и гостей города приглашают на набережную имени Дмитрия Менделеева, где состоится первый из 10 запланированных концертов.

Традиция музыкальных концертов под открытым небом зародилась в прошлом году. Музыканты Дубненского симфонического оркестра начали устраивать по выходным бесплатные выступления на променаде на берегу Волги. К ним присоединились другие коллективы и исполнители.

Программу проекта откроет «Трио имени Чайковского», в состав которого входят ударник и два виолончелиста. Музыканты исполнят легендарные рок-хиты всех времен.

Каждое воскресенье этого лета горожан и гостей Дубны ждут лучшие исполнители, джазовый вокал, джем-сейшен ударных инструментов, симфонический оркестр, музыка в стиле ретро и многое другое, рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.