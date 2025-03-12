Большая весенняя уборка территорий началась в Коломне и Озерах

Традиционный месячник чистоты стартует в городском округе, как и во всем Подмосковье, на две недели раньше привычного срока. Уборку проведут к майским праздникам во дворах, на улицах и общественных пространствах муниципалитета.

Стремительных действий потребовала от коммунальных служб рано начавшаяся весна. Теплая и сухая погода как нельзя больше подходит для начала весеннего благоустройства.

Заместитель главы городского округа Дмитрий Ходасевич рассказал, что месяц чистоты официально продлится с 15 марта до 15 апреля. Тем не менее коммунальные службы муниципалитета уже приступили к уборке. «План работы, графики по дворовым территориям намечены, будем стараться придерживаться его», — сказал Дмитрий Ходасевич.

После зимы коммунальщикам предстоит привести в порядок около тысячи дворовых территорий и общественных пространств. Специалисты будут вручную и с помощью техники очищать территории от мусора, ремонтировать детские и спортивные площадки, очищать газоны от старой листвы, опиливать сухостой и удалять аварийные деревья, промывать плитку и брусчатку, красить малые архитектурные формы.