Около 8 километров теплосетей отремонтировали в Одинцове в 2024 году

Семь из 14 модернизированных объектов теплоснабжения готовы к отопительному сезону в Одинцовском округе. Всего в рамках профильной программы губернатора включили ремонт 12 участков тепловых сетей и двух котельных. Общая протяженность отремонтированных участков составила 7,63 километра.

Заместитель главы Одинцовского округа Михаил Коротаев отметил, что теплоснабжение потребителей не прекращается во время проведения работ. После окончания ремонтов абонентов подключают к новым коммуникациям.

Модернизация всех объектов продолжается в соответствии с графиками. Единственная задержка — в 4-м микрорайоне города Одинцово. Срок окончания работ сдвинули на 15 октября по техническим причинам.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов также поручил уделить особое внимание монтажу новой блочно-модульной котельной в поселке Санатория Поречье. Ее доставку на объект завершат к 4 октября, а полностью включат в тепловой контур — к 20 ноября. Стоит отметить, что до завершения работ населенный пункт будет отапливаться действующей котельной.

Всего в Одинцовском округе подачу тепла абонентам осуществляют 45 ресурсоснабжающих организаций — среди них 211 котельных, 156 центральных тепловых и 519 километров тепловых сетей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».