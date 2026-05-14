Больницы в Щелкове и Подольске получили передвижные диагностические комплексы
Новые мобильные комплексы — передвижные флюорограф и маммограф — поступили в больницы в Щелкове и Подольске. Они позволят проводить диагностику жителям деревень и сел.
В 2025 году медицинские учреждения Подмосковья получили 14 таких комплексов, а с начала текущего года — еще два.
«На их закупку в этом году было направлено более 75 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Маммограф поступил в Лосино-Петровский филиал Щелковской больницы. Расписание его работы доступно на сайте учреждения и на страницах в социальных сетях. Пройти диагностику бесплатно могут все желающие при наличии паспорта и ОМС.
«Качество снимков мобильного маммографа не уступает качеству снимков стационарных моделей и позволяет специалистам диагностировать патологии молочных желез, включая выявление опухолей на самых ранних стадиях. Если в ходе обследования будет выявлена патология, пациентке назначат дополнительное обследование и консультации узкопрофильных специалистов амбулаторного звена», — пояснила заместитель главного врача Щелковской больницы Ирина Бурлакова.
Комплекс, переданный Подольской больнице, начнет работать, когда будут оформлены все необходимые документы.
Автомобили приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева.