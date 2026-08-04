Больницы Подмосковья провели 8 тысяч консультаций о здоровье пациентов с января

В Подмосковье родственники пациентов, находящихся на лечении в стационаре, могут получить информацию об их состоянии через единый номер 122. Для этого не требуется посещать больницу лично.

Все желающие могут оставить обращение, после чего с заявителем свяжется лечащий врач или уполномоченный сотрудник медорганизации.

«С начала этого года по телефону 122 было обработано почти восемь тысяч таких обращений. Всего с момента запуска сервиса в ноябре 2023 года жители воспользовались им уже более 35 тысяч раз», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Если заявка подана до 11:00, ответ предоставят до 20:00 того же дня. Обращения, поступившие позже, а также в выходные и праздники, рассматривают до 20:00 следующего рабочего дня.

Услуга доступна для пациентов старше 18 лет, которые при госпитализации указали контактные данные родственника или доверенного лица.

Сейчас сервис работает в 49 медицинских организациях области, включая МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, областной онкологический диспансер, госпиталь для ветеранов войн и региональные больницы.