Больницы Подмосковья получили свыше 500 аппаратов для диагностики рака с января

Медицинские учреждения Московской области продолжают оснащать современным оборудованием. С начала года в больницы и поликлиники поступили новые устройства для диагностики и лечения рака.

Среди новой техники — аппараты для ультразвуковых исследований и проведения гистологии, эндоскопические системы и операционные микроскопы.

«В этом году медучреждения Подмосковья получат 581 единицу оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, из них 524 единицы уже поставлено. На закупку медтехники было выделено 546 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Аппаратуру распределили между 30 медицинскими учреждениями региона, включая больницы в Мытищах, Клину, Коломне, Красногорске, Реутове и Шатуре.

Приобретение техники стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.