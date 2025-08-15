Больницы Подмосковья получили свыше 50 аппаратов для рентгена с начала года

В поликлинике городской больницы Черноголовки начал работу новый цифровой аппарат для рентгена. Оборудование приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Современная техника необходима для проведения более качественных исследований.

«С начала года в Подмосковье заработали уже 52 новых рентген-аппарата, в том числе один сегодня в Ногинской больнице. Всего на его закупку было выделено более 20 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новый аппарат рассчитан на два рабочих места и способен обслуживать до 40 пациентов в смену.

Исследования проводят бесплатно по полису ОМС для пациентов всех возрастов. Направление выдает лечащий врач, а записаться на процедуру можно различными способами: через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», с помощью инфоматов в медицинских учреждениях, по телефону 122, на приеме у врача или через бота в Telegram.