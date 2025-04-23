Больницы Подмосковья получили свыше 20 аппаратов для рентгена с начала года

Больницы Подмосковья продолжают оснащать современной техникой. С начала 2025 года в медицинских учреждениях региона начал работать 21 новый аппарат для рентгена.
В общей сложности больницы Московской области получили 40 единиц тяжелой техники.
«Сегодня запустили новый цифровой рентген-аппарат в Дмитровской больнице. На его закупку было направлено более 22 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Оборудование приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.
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