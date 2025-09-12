Больницы Подмосковья получили почти 60 новых аппаратов для рентгена с января

Медицинские учреждения Московской области регулярно получают современное оборудование. С начала 2025 года в регионе начали работать 59 аппаратов для ренгтгена.

На приобретение техники, которое стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева, выделили почти полтора миллиарда рублей.

«Техническое оснащение медицинских учреждений — основа качественной диагностики различных заболеваний. Сегодня в МОНИКИ начал работу новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено почти 40 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Устройство рассчитано сразу на три рабочих места и способно принимать до 20 пациентов в смену.

Техника позволяет выполнять полный спектр рентгенографических и рентгеноскопических исследований, в том числе диагностику состояния органов брюшной полости, малого таза и костно-суставной системы.

Оборудование также подходит для выявления воспалительных и опухолевых процессов в желудке и кишечнике. Среди преимуществ — увеличенная нагрузка на стол, рассчитанная до 230 килограммов.

Чтобы пройти обследование, пациенту необходимо получить направление лечащего врача. Записаться на прием можно при личном общении со специалистом, а также через раздел «Здоровье» на сайте государственных услуг, инфомат в медицинском учреждении, по номеру телефона 122 или с помощью чат-бота в Telegram.