Больницы Подмосковья получили почти 60 аппаратов для реабилитации с начала года

В медицинские учреждения Московской области регулярно поступает современная техника. С начала года больницы региона получили почти 60 единиц оборудования для реабилитации пациентов.

Среди устройств — велоэргометры, беговые дорожки, тренажеры с биологической обратной связью, стабилографы, оборудование для кинезиотерапии и другая необходимая техника.

«Реабилитация — важный этап восстановления после различных перенесенных заболеваний и полученных травм. В этом году мы уже поставили в больницы Подмосковья 59 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 95 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, до конца года в медицинские учреждения поступят еще 23 единицы техники.

Оборудование уже установили в Химкинской, Зарайской, Люберецкой, Ногинской, Подольской, Щелковской и других больницах.

Покупка устройств стала возможной благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.