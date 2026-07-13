Больницы Подмосковья получили почти 200 эндоскопических аппаратов с января

Медучреждения Подмосковья продолжают оснащать современной техникой. С начала года больницы получили почти 200 единиц эндоскопического оборудования, сообщили в региональном Минздраве.

Видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки и другую технику будут применять для диагностики и проведения малоинвазивных операций.

Всего с начала года больницы получили 191 аппарат на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

«Новая эндоскопическая техника позволяет повысить качество диагностики, что важно для выявления заболеваний на ранних стадиях, и выполнять современные малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты быстрее восстанавливаются после лечения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Новое оборудование поступило в больницы Солнечногорска, Королева, Шатуры, Каширы и других округов.

«С начала года мы получили семь единиц такой медтехники на общую сумму свыше 119 миллионов рублей, в том числе эндовидеоурологический комплекс. Он позволит нашим специалистам выполнять широкий спектр урологических операций малоинвазивным способом, снижая травматичность, риск осложнений и сокращая сроки восстановления пациентов», — отметил главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».