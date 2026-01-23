Больницы Подмосковья получили почти 130 офтальмологических аппаратов за год

Медучреждения Подмосковья продолжают оснащать современным оборудованием для диагностики и лечения. В 2025 году больницы получили 126 новых аппаратов для лечения органов зрения.

Больницы получили лазеры, хирургические системы, ретинальные камеры и другую медтехнику. Общая сумма нового оборудования превысила 530 миллионов рублей.

«Современное офтальмологическое оборудование позволяет проводить качественную диагностику и лечение различных заболеваний органов зрения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин

Оборудование получила 21 больницы в Балашихе, Одинцове, Кашире, Люберцах и другие округах. Так, медучреждение в Химках за год оснастили 11 аппаратами на 123 миллиона рублей.

«Их применение существенно повышает эффективность лечения аметропии — близорукости, дальнозоркости, астигматизма, а также других заболеваний органов зрения. Важно отметить, что послеоперационный период после их использования протекает безболезненно», — сказала заведующая офтальмологическим отделением Химкинский клинической больницы Марина Илюхина.

Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьев в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».