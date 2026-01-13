Больницы Подмосковья получили почти 120 аппаратов для УЗИ в 2025 году
В больницы Московской области регулярно поступает современное оборудование. В прошлом году в учреждения передали 117 аппаратов для ультразвуковых исследований.
На приобретение техники направили свыше 1,2 миллиарда рублей.
«УЗИ-исследование проводится для выявления различных патологий, в том числе сердечно-сосудистых, эндокринологических, онкологических, гинекологических и других. Современная медтехника позволяет врачам проводить более точную диагностику, а значит подбирать наиболее эффективное лечение», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Аппараты в прошлом году поступили в 34 учреждения, среди которых Подольская детская, Видновская, Можайская, Химкинская, Одинцовская и другие больницы.
Технику приобретают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.