Больницы Подмосковья получили новое оборудование на 59 млрд рублей за 5 лет

За минувшие пять лет система здравоохранения Московской области значительно обновила материально-техническую базу. С 2021 по 2025 год в медицинские учреждения региона поставили почти 35 тысяч единиц оборудования, автомобилей и мебели общей стоимостью 59 миллиардов рублей.

В 2026 году за счет областного бюджета планируют закупить более 21 тысячи аппаратов и мебели на сумму около 14 миллиардов рублей.

«Из них уже законтрактовано 15,5 тысячи единиц, а фактически поставлено семь тысяч. Важно, что результат видят наши жители, которые, благодаря обновлению парка оборудования, получают больше возможностей качественно проверить здоровье, пройти необходимые обследования», — отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Новая техника уже поступила в медучреждения региона. Так, Балашихинская больница получила систему эндоскопической визуализации, компьютерный томограф и офтальмологическое оборудование.

В Реутовскую больницу поставили видеоколоноскопы, видеогастроскопы и тренажеры для восстановления навыков ходьбы.

Кроме того, 81 аппарат УЗИ передали в Каширскую, Лотошинскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую, Жуковскую и другие больницы Подмосковья.