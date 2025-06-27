Больницы Подмосковья получили новое оборудование еще на 80 млн рублей

В медицинских учреждениях Подмосковья продолжается обновление диагностического оборудования. Еше четыре единицы тяжелой техники получили региональные больницы.

В поликлинике № 14 Балашихинской больницы начал работу новый маммограф, который позволит проводить более точные исследования молочных желез. Кроме того, два современных аппарата для рентгена запустили в психиатрической больнице № 5 и амбулатории Щелковской больницы в поселке Медвежьи Озера.

Также в поликлинике № 2 Щелковской больницы во Фрянове заработал новый флюорограф.

Оборудование приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Оснащение больниц современной техникой — основа качественной диагностики различных патологий и последующего лечения», — обратил внимание заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам на закупку нового оборудования направили свыше 80,6 миллиона рублей.

Для прохождения обследования необходимо получить направление от лечащего врача. Записаться на диагностические процедуры можно несколькими способами: через раздел «Здоровье» на сайте госуслуг, по единому номеру 122, с помощью инфоматов в поликлиниках или через бота в Telegram.