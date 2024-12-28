Больницы Подмосковья получили новое оборудование еще на 65 млн рублей

Еще три аппарата для проведения рентгенов и маммографии заработали в подмосковных больницах. Их установили в Наро-Фоминске, Люберцах и Дмитрове.

Всего на закупку нового оборудования для больниц потратили свыше 65 миллионов рублей.

«Современная медицинская техника позволяет специалистам проводить более точную диагностику, так как она обладает более высоким разрешением снимков. Сегодня мы ввели в работу оборудование в трех больницах — это позволит повысить доступность медицинской помощи для населения региона», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.

Флюорограф заработал во взрослой поликлинике в Апрелевке, а в центральной поликлинике Люберец появился новый рентген-аппарат. Маммограф установили в больнице в поселке Новосиньково. Всю. Технику закупили по нацпроекту «Здравоохранение» и поручению губернатора Андрея Воробьева.

Записаться на прием к врачу можно через интернет-портал «Здоровье», а также по телефону 122.