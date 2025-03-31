Больницы Подмосковья получили новое оборудование еще на 60 млн рублей

Больницы Московской области продолжают получать новую тяжелую технику. Еще три аппарата начали работать в медицинских учреждениях региона.

Новое оборудование для проведения рентгена появились в поликлинике Клинской больницы в Высоковске и поликлиническом отделении Дмитровской больницы в селе Рогачево. Кроме того, в поликлиническом отделении Зарайской больницы заработал флюорограф.

«Всего на закупку оборудования было направлено почти 60 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Технику приобрели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.