Больницы Подмосковья получили новое оборудование еще на 60 млн рублей

Больницы Московской области продолжают получать новую тяжелую технику. Еще три аппарата начали работать в медицинских учреждениях региона.
Новое оборудование для проведения рентгена появились в поликлинике Клинской больницы в Высоковске и поликлиническом отделении Дмитровской больницы в селе Рогачево. Кроме того, в поликлиническом отделении Зарайской больницы заработал флюорограф.
«Всего на закупку оборудования было направлено почти 60 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Технику приобрели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.
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