Больницы Подмосковья получили новое оборудование еще на 2 млрд рублей

В Московской области продолжается активное оснащение больниц современной аппаратурой. С начала года в регионе начали работать свыше 100 аппаратов для рентгенов и флюорографов.

Оборудование приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«С начала года в Подмосковье ввели в работу 90 рентгеновских аппаратов и 14 флюорографов на сумму более 2,1 миллиарда рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Один из флюорографов начал работать в Звенигородской поликлинике. В детской поликлинике на улице Чистяковой аппарат для рентгенов пока работает в тестовом режиме. Еще один флюорограф запустили в Одинцовской областной больнице, где с начала года ввели в эксплуатацию 10 единиц высокотехнологичного оборудования.

«Современное оснащение уже позволяет повысить качество медицинской помощи, сократить сроки ожидания диагностики и обеспечить более точные результаты исследований», — отметил главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Диагностику проводят по полису ОМС бесплатно. Направление при наличии медицинских показаний можно получить у лечащего врача.

Запись на консультацию доступна в разделе «Здоровье» на сайте государственных услуг, инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у специалиста или при помощи бота в Telegram.