Больницы Подмосковья получили новое оборудование еще на 138 млн рублей

Новая техника появилась в медицинских учреждениях Подмосковья. В детских поликлинике и стационаре Королевской больницы заработали два аппарата для рентгена, а в филиале № 3 Балашихинской больницы — компьютерный томограф.
Оборудование приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«С начала года в регионе заработало 52 единицы тяжелого оборудования — флюорографы, маммографы, рентген-аппараты и другое», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
По его словам, на покупку техники для рентгена, а также компьютерного томографа выделили свыше 138 миллионов рублей.
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