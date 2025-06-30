Больницы Подмосковья получили новое оборудование еще на 134 млн рублей

Московская область продолжает активно оснащать медицинские учреждения передовой диагностической техникой. Сегодня в больницах региона начали работать еще шесть аппаратов.

Так, в Балашихинской больнице запустили цифровой маммограф и флюорограф. Коломенская и Реутовская больницы, а также Московский областной госпиталь ветеранов войн получили современные аппараты для рентгена. На приобретение устройств и ремонт кабинетов выделили свыше 134 миллионов рублей.

«Цифровое тяжелое оборудование позволяет врачам получать снимки высокого разрешения, а значит, проводить более тщательную диагностику пациентам, своевременно выявлять патологии и назначать лечение», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Главное преимущество нового оборудования — скорость и качество диагностики. Цифровые снимки мгновенно появляются у врача, а пациент может увидеть результаты в электронной медицинской карте, не посещая повторно поликлинику.

При необходимости снимки могут быть направлены на консультацию к специалистам МОНИКИ для получения «второго мнения».

«В Балашихинской больнице доступны современные технологии для диагностики заболеваний. Маммография и флюорография — это важные исследования, которые помогают выявлять заболевания на ранних стадиях», — отметила главный врач учреждения Наталья Алимова.

С начала года в больнице начали действовать два маммографа, два аппарата для рентгена, компьютерный томограф и флюорограф.

Записаться на обследование можно несколькими способами: через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг, по единому номеру 122, с помощью инфомата в поликлинике или через бота в Telegram.

Получение нового медицинского оборудования стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.