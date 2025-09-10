Больницы Подмосковья получили еще 86 аппаратов для эндоскопических процедур

Медучреждения Подмосковья продолжают получать новое современное оборудование для диагностики и лечения. С начала года больницам передали 86 эндоскопических аппаратов.

Как рассказал глава Минздрава Максим Забелин, видеоэндоскопическое оборудование нужно для проведения диагностики заболеваний внутренних органов.

Всего в этом году больницы получат 146 эндоскопов на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.

«Кроме того, медтехника позволяет во время обследования выполнить биопсию, также аппараты применяются для малоинвазивных операций», — сказал он.

Оборудование получили 20 медучреждний, среди которых больницы Дмитрова, Одинцова, Домодедова, Щелкова и других муниципалитетов.

«На новых аппаратах пациенты смогут пройти гастроскопию и колоноскопию, рекомендованные врачами на этапе амбулаторного обследования пациентов для уточнения диагноза или подготовки к стационарному лечению», — сказал главврач Коломенской больницы Николай Макаров.

Медтехнику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.