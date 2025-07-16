Больницы Подмосковья получили еще 6 аппаратов для операций на артериях сердца

Устройства позволяют детально исследовать состояние сосудов сердца и точно определять степень их поражения.

«В этом году в наши больницы поступило шесть единиц медтехники необходимой для проведения внутрисосудистых вмешательств на артериях сердца на сумму более 143,4 миллиона рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Аппараты уже установили в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского, а также в больницах в Мытищах, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Люберцах и Жуковском.

«С помощью такой системы в условиях операционной под рентгеновским контролем в просвет сосуда пациента вводится специальный катетер. Благодаря высокой разрешающей способности системы, специалисты могут визуализировать мельчайшие структуры сосудистой стенки, включая атеросклеротические бляшки и тромбы», — отметил руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Алексей Азаров.

Устройства оснащены модулем для измерения давления в просвете сосудов, что позволяет врачам оценивать функциональную значимость стенозов и принимать корректные решения.

До конца года планируется поставка еще 12 систем на общую сумму свыше 286,7 миллиона рублей в Ступинскую, Королевскую, Дмитровскую, Коломенскую, Долгопрудненскую и другие крупные больницы области.

Приобретение оборудования стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и личному распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.