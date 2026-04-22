Больницы Подмосковья получили еще 5 аппаратов для КТ с начала года

В Чехове начал работать новый компьютерный томограф, который установили в приемном отделении местной больницы. Теперь у врачей стационара появился еще один мощный инструмент для быстрой и точной диагностики.

Медицинские учреждения региона продолжают активно оснащать современным оборудованием.

«С начала года мы запустили в регионе пять новых компьютерных томографов — в больницах в Чехове, Реутове, Дубне, Мытищах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. На эти цели было направлено 735 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для Чеховской больницы этот томограф стал вторым. Первый работает в подразделении на улице Гагарина и помогает врачам проводить диагностику пациентам, которые приходят на амбулаторный прием.

«Новый компьютерный томограф в два раза мощнее, чем уже имеющийся аппарат. Кроме того, с его помощью стало возможным проведение в нашей больнице КТ-перфузии — исследования уровня кровотока в мельчайших сосудах головного мозга, что важно для оперативного выявления инсультов и оказания качественной медпомощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения», — рассказала заместитель главного врача по лечебной части Чеховской больницы Эльвира Славнова.

Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Пройти диагностику на новом томографе можно совершенно бесплатно по полису ОМС, но обязательно по направлению от лечащего врача.