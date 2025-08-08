Больницы Подмосковья получили еще 49 новых аппаратов для рентгенов

С начала года больницы Подмосковья получили 49 аппаратов для рентгенов. Один из них заработал в поликлинике Щелковской больницы в поселке Загорянском. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева .

Новый аппарат стал вторым в Щелковской больницы, заработавшим в этом году. Ранее такую технику поставили в медучреждение в Медвежьих Озерах.

Исследования на аппарате будут проводить взрослым и детям.

«Современная медтехника необходима специалистам для более точной постановки диагноза. Сегодня запустили новый рентген-аппарат в поликлинике Щелковской больницы. На его закупку был направлен почти 21 миллион рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Получить направление на обследование можно у лечащего врача. Запись на прием доступна на «Госуслугах», а также по телефону 122 и через Telegram-бот.