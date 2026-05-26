Больницы Подмосковья получили еще 30 офтальмологических аппаратов

Медучреждения Подмосковья продолжают оснащать современной техникой. Больницы получили еще 30 офтальмологических аппаратов. Это томографы, лазеры, ультразвуковые сканеры и другая медтехника.

Как рассказали в региональном Минздраве, новое оборудование позволит проводить диагностику на высоком уровне. Это важно для постановки точного диагноза.

«Также оно применяется для выполнения операций. С начала года подмосковные больницы получили 33 единицы такой медтехники на общую сумму свыше 157 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Аппараты получили больницы в Коломне, Раменском, Подольске, Ступине, Люберцах, Жуковском и других округах.

Технику закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.