Больницы Подмосковья получили еще 263 аппарата для спасения недоношенных детей

Подмосковные медучреждения получили 263 аппарата для помощи недоношенным детям. Это реанимационные системы, наркозно-дыхательное оборудование, аппараты ИВЛ, фетальные мониторы и другая техника.

Как рассказали в региональном Минздраве, профессионализм врачей и оснащенность больниц передовым оборудованием обеспечивает высокий уровень помощи беременным, роженицам и детям.

«Чтобы держать эту планку, мы продолжаем оснащать наши медучреждения современной медтехникой. С начала года мы поставили в наши роддома и перинатальные центры 263 единицы неонатологического оборудования на сумму более 660 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Технику передали 15 медучреждениям, в том числе перинатальным центрам в Видном, Коломне, Наро-Фоминске и Щелкове, а также в МОНИИАГ и другие медучреждения. Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Узнать больше о системе родовспоможения Подмосковья можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону единого кол-центра 8 (800) 550-30-03.