Больницы Подмосковья получили еще 22 микроскопа для проведения операций

Медицинские организации Подмосковья регулярно получают современное оборудование. В больницы региона поступили микроскопы, необходимые как для лабораторной диагностики, так и для проведения микрохирургических операций.

Устройства дают врачам возможность многократно увеличивать изображение, чтобы рассмотреть необходимые детали.

«С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 22 микроскопа на общую сумму более 410 миллионов рублей, до конца года установим еще один аппарат», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Технику передали в девять медицинских учреждений: Московский областной онкодиспансер, Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, а также в Пушкинскую, Луховицкую, Дмитровскую, Наро-Фоминскую, Одинцовскую и Реутовскую больницы.

«Поступление в наш институт новых микроскопов, в том числе для отделений нейрохирургии и офтальмологии, играет огромную роль в повышении качества медицинской помощи, которую мы предоставляем нашим пациентам», — отметил главный врач Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Евгений Тюхменев.

Устройства приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.