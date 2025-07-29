Больницы Подмосковья получили еще 2 аппарата для рентгена

Еще два новых аппарата для рентгенов установили в больницах Подмосковья. Они заработали в Орехово-Зуеве.

Новый рентген-аппарат заработал в стационаре филиала № 2 Орехово-Зуевской больницы, а также во взрослой поликлинике филиала № 8 Куровской больницы. Технику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева. На нее потратили 49 миллионов рублей.

«А всего с начала года ввели в работу 42 новых рентгеновских аппарата. Это позволяет повысить доступность рентген-диагностики и сделать ее более качественной», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Оба аппарата установили взамен устаревшим моделям, которые уже не отвечали современным требованиям. С их помощью врачи смогут получать снимки в высоком качестве, а пациенты будут получать еще меньше лучевой нагрузки.

«Главное преимущество новой техники — возможность регулировать высоту в различных диапазонах при обследовании детей и пациентов с ограниченными двигательными возможностями. Всего за последние три года в нашей больнице установили 10 единиц тяжелого оборудования: девять рентгеновских аппаратов и один маммограф», — рассказал главный врач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников.

Пройти обследование жители могут по направлению врача. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через Telegram-бот и региональный портал.