Больницы Подмосковья получили еще 18 аппаратов для проведения операций на сосудах. Это системы визуализации, которые помогают врачам получать высококачественное изображение.

Системы выводят изображение прямо во время операции. С их помощью врачи видят состояние коронарных артерий и сосудов и могут определить степень их повреждения.

«Для лечения сердечно-сосудистых патологий необходимо современное оборудование, которое мы продолжаем закупать для наших медицинских организаций. С начала этого года поставили в наши больницы 18 систем внутрисосудистой визуализации на сумму более 430 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Аппараты уже установили в больницах Жуковского, Люберец, Королева, Мытищ и других округов.

«Данная система позволяет не просто „увидеть сосуд“, а провести стентирование с ювелирной точностью. Свести к минимуму риски ранних и поздних осложнений», — пояснил рентген-хирург сосудистого центра Люберецкой больницы Михаил Кричман.

Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.