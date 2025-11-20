Больницы Подмосковья получили еще 18 аппаратов для проведения операций на сосудах
Больницы Подмосковья получили еще 18 аппаратов для проведения операций на сосудах. Это системы визуализации, которые помогают врачам получать высококачественное изображение.
Системы выводят изображение прямо во время операции. С их помощью врачи видят состояние коронарных артерий и сосудов и могут определить степень их повреждения.
«Для лечения сердечно-сосудистых патологий необходимо современное оборудование, которое мы продолжаем закупать для наших медицинских организаций. С начала этого года поставили в наши больницы 18 систем внутрисосудистой визуализации на сумму более 430 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Аппараты уже установили в больницах Жуковского, Люберец, Королева, Мытищ и других округов.
«Данная система позволяет не просто „увидеть сосуд“, а провести стентирование с ювелирной точностью. Свести к минимуму риски ранних и поздних осложнений», — пояснил рентген-хирург сосудистого центра Люберецкой больницы Михаил Кричман.
Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Андрея Воробьева.