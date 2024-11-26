Больницы Подмосковья получили еще 170 аппаратов для лечения зрения

Подмосковные медучреждения получили свыше 170 аппаратов для диагностики и лечения зрения с начала года. Это микроскопы, оптический когерентный томограф, автоматические рефрактометры и многое другое.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Максима Забелина, на закупку офтальмологического оборудования направили свыше 183 миллионов рублей. Технику передали 39 медучреждениям.

«Для точной и качественной диагностики необходимо современное медицинское оборудование, которым мы продолжаем оснащать наши больницы», — отметил он.

Оборудование получили больницы в Солнечногорске, Дмитрове, Пушкино, Шаховской, Шатуре, Лобне и других округах Подмосковья.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через «Госуслуги» и информат в поликлинике.