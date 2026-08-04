Больницы Подмосковья получили еще 160 технических средств для реабилитации

Медучреждения Подмосковья продолжают получать современную технику для восстановительного лечения. В этом году в стационары поступило 164 единицы оборудования для реабилитации на общую сумму более 158 миллионов рублей.

В числе новой техники — устройства для тренировки баланса и координации, тренажеры с биологической обратной связью, роботизированные комплексы для локомоторной терапии и восстановления нижних конечностей, а также другое высокотехнологичное оснащение.

«Новое реабилитационное оборудование помогает расширить возможности восстановления пациентов и сделать реабилитацию более эффективной и доступной. С начала этого года наши больницы получили 164 единицы современного реабилитационного оборудования на сумму свыше 158 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Оборудование получили Щелковская, Королевская, Луховицкая, Клинская, Реутовская, Ступинская больницы, Московский областной госпиталь для ветеранов войн и другие медучреждения.

Главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский отметил, что новая техника позволяет специалистам точнее оценивать нарушения координации и равновесия, разрабатывать индивидуальные программы восстановления и контролировать их эффективность на каждом этапе.

«Для пациентов это означает более безопасную, комфортную и результативную реабилитацию, повышение двигательной активности, снижение риска повторных падений и, самое главное, увеличение шансов на восстановление утраченных функций и возвращение к самостоятельной жизни», — отметил он.

Закупка техники ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Кроме того, в регионе действует федеральный проект «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация», направленный на повышение доступности и качества восстановительной помощи.