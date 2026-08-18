Больницы Подмосковья получили еще 145 аппаратов для стерилизации оборудования

Медучреждения Подмосковья оснащают современными установками для дезинфекции и обработки инструментов. С начала года в областные клиники поступило 145 единиц специализированной техники на общую сумму 332 миллиона рублей.

В медорганизации поставляют паровые, плазменные и воздушные стерилизаторы, моечно-дезинфекционные комплексы, а также шкафы для сушки и хранения эндоскопического оборудования. Закупки проводятся в рамках национального проекта и по поручению губернатора Андрея Воробьева. Обновление материально-технической базы затронуло Можайскую, Пушкинскую, Лыткаринскую, Коломенскую и Воскресенскую больницы.

«Современное стерилизационное оборудование обеспечивает качественную обработку медицинских инструментов и эндоскопического оборудования, что важно для безопасности оказания медицинской помощи пациентам», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

До конца года в лечебные учреждения региона передадут еще 163 единицы оборудования. Всего на эти цели из бюджета выделено почти 900 миллионов рублей.