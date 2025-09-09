Больницы Подмосковья получили еще 14 мобильных комплексов с начала года

В медицинские учреждения Московской области поступила новая партия передвижных мобильных комплексов. Они были закуплены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Мобильные комплексы дают возможность жителям отдаленных территорий получить квалифицированную медицинскую помощь.

«Они оснащены маммографами и флюорографами. Всего с начала года в наши больницы поступило 14 мобильных комплексов на сумму 368,5 миллиона рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новые комплексы уже направлены в Рузскую, Ногинскую, Дмитровскую, Шатурскую, Воскресенскую, Пушкинскую и ряд других больниц региона.

«Сейчас в нашем арсенале три единицы техники: мобильный маммограф, фельдшерско-акушерский пункт на колесах. Недавно поступил флюорограф. Этот высокотехнологичный мобильный комплекс делает четкие детализированные снимки при низком уровне лучевой нагрузки», — подчеркнул заведующий центром медицинской профилактики Пушкинской больницы имени профессора Розанова В. Н. Абдрахим Джалиев.

Узнать расписание работы мобильных комплексов можно на сайтах медицинских учреждений Подмосковья или на страницах в социальных сетях. Запись на обследование не требуется — достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.