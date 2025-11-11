Больницы Подмосковья получили более 30 рентген-аппаратов с начала года

С начала года больницы Подмосковья получили более 30 рентген-аппаратов типа С-дуга. Их используют при проведении операций, чтобы быстро и удобно получить снимки под разными углами.

«Для оказания качественной медицинской помощи огромное значение имеют не только квалификация и опыт медицинских специалистов, но и техническое оснащение медучреждений», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Аппараты поступили в 19 медучреждений. Это МОНИКИ, а также больницы в Одинцове, Долгопрудном, Химках, Клину и других округах.

«Благодаря этому оборудованию наши хирурги могут проводить манипуляции с высокой точностью, что, безусловно, повышает эффективность операций и снижает риски для пациентов», — рассказал директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев.

Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.