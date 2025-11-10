Больницы Подмосковья получили более 160 новых аппаратов ИВЛ с начала года

Подмосковные медучреждения продолжают получать новое современное оборудование для диагностики и лечения пациентов. Так, с начала года в больницы региона поступило 162 аппарата искусственной вентиляции легких.

Как рассказали в региональном Минздраве, аппараты ИВЛ необходимы для пациентов с нарушением функции дыхания.

«Продолжаем оснащать наши медорганизации современным оборудованием. В этом году в больницы Подмосковья уже поступило 162 аппарата ИВЛ на сумму 712 миллиона рублей. До конца года в больницы региона поступят еще пять единиц оборудования», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Аппараты поставили в 18 медучреждений. Это больницы в Одинцове, Пушкино, Подольске, Луховицах и других городах. Оборудование закупили по нацпроекту «Семья» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.