Больницы Подмосковья получили 95 мониторов состояния пациентов с начала года

Медицинские учреждения Подмосковья продолжают оснащать современными мониторами пациентов. Эти устройства используют в отделениях реанимации, интенсивной терапии, а также в операционных.

Они необходимы, чтобы непрерывно следить за показателями пациента, в том числе артериальным давлением, частотой сердечных сокращений, уровнем насыщения крови кислородом, температурой и прочими параметрами.

«С начала года в больницы региона поступило 95 таких аппаратов на сумму свыше 66 миллионов рублей. Всего в этом году планируется поставить 298 мониторов пациентов на сумму более 236 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование позволяет специалистам оперативно замечать изменения в состоянии пациента и своевременно корректировать терапию.

Особенно востребованы устройства во время оказания экстренной помощи и лечения пациентов в тяжелом состоянии.

Устройства приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.