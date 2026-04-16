Больницы Подмосковья получили 86 аппаратов для эндоскопических процедур с января

Медицинские учреждения региона получили видеоколоноскопы, видеогастроскопы, артроскопические стойки и прочую технику.

«Современная эндоскопия — это точная диагностика и малотравматичные операции: пациент быстрее восстанавливается и возвращается домой. Подмосковье целенаправленно вкладывает в такое оборудование: с начала года — 86 единиц на 463,9 миллиона рублей, до конца года поступит еще 164», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Устройства передали в 70 медицинских организаций региона, в частности, в Одинцовскую, Каширскую, Можайскую, Жуковскую и Подольскую больницы, а также в Щелковский перинатальный центр.

Оборудование приобретают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.