Больницы Подмосковья получили 8 новых флюорографов с начала года

В больницы Московской области продолжает поступать новая техника. С начала года медицинские учреждения получили восемь флюорографов.

В общей сложности с января в больницах Подмосковья установили 54 единицы техники.

«Сегодня новый флюорограф начал работу в подразделении Раменской больницы. На его закупку было направлено более 15 миллионов рублей. Благодаря новой современной медтехнике медицинская помощь для жителей региона становится более качественной и доступной», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование приобрели по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Флюорографию можно пройти в Речинской больнице по направлению врача. Запись к специалисту можно оформить через раздел «Здоровье» на региональном сайте госуслуг, по номеру 122 или через чат-бот Денис в Telegram.