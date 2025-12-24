Больницы Подмосковья получили 8 новых аппаратов МРТ с начала года

В этом году в Подмосковье заработали восемь современных аппаратов МРТ на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Один из них установили в поселке 45-й горбольницы в Одинцове.

Как рассказали в региональном Минздраве, медтехнику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Магнитно-резонансная томография позволяет получить детальные и высокоточные изображения внутренних органов, что важно для выявления множества заболеваний, в том числе онкологических», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На новом аппарате в Одинцове будут проводить обследование как амбулаторным, так и стационарным пациентам, в том числе детям.

Пройти обследование моно бесплатно по направлению врача. Запись на прием доступна по телефону 122, через информат в поликлинике, а также Telegram-бот и «Госуслуги».