Больницы Подмосковья получили 78 аппаратов для электрохирургии с начала года

Больницы Подмосковья продолжают оснащать современным электрохирургическим оборудованием, необходимым для проведения операций различной сложности. В медицинские учреждения региона поступают электрокоагуляторы, радиоволновые хирургические аппараты и другие виды специализированной техники.

Использование современных устройств помогает врачам эффективнее выполнять вмешательства, снижая риск кровотечений и повышая безопасность пациентов.

«Оснащение медучреждений современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. В этом году в больницы Московской области поставлено 78 единиц электрохирургического оборудования на сумму свыше 165,3 миллиона рублей. До конца года поставим еще 56 единиц», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новая техника уже поступила в 28 медицинских организаций региона. Среди них — больницы Щелкова, Зарайска, Дубны, Сергиева Посада, Раменского, Дмитрова и ряда других муниципалитетов.

Закупку оборудования организовали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».