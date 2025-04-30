Больницы Подмосковья получили 7 новых флюорографов с начала года

В поликлинике № 3 Щелковской больницы установили новый цифровой флюорограф. Всего с начала года медучреждения региона получили семь таких аппаратов.

Аппарат в Щелкове приобрели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за 15 миллионов рублей.

«Современное цифровое оборудование позволяет медицинским специалистам проводить более точную и качественную диагностику. Именно поэтому мы продолжаем оснащать наши медучреждения новой медтехникой», — отметил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Как пояснила заведующая рентгенологическим отделением Щелковской больницы Марина Сузик, новое оборудование помогает выявлять заболевания легких на ранних стадиях. Пройти обследование можно по направлению терапевта.

Записаться к врачу жители могут по телефону 122, через Telegram-бот или на портале «Здоровье».