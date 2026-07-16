Больницы Подмосковья получили 66 офтальмологических аппаратов с начала года

Медицинские учреждения Подмосковья продолжают получать современное оборудование для диагностики и лечения заболеваний органов зрения. В больницы региона поставляют высокотехнологичную офтальмологическую технику, включая когерентные томографы, микрохирургические комплексы, ультразвуковые аппараты, лазерные установки и другое специализированное оборудование.

Современные устройства дают возможность проводить высокоточную диагностику и выполнять сложные вмешательства.

«С начала года в медицинские организации Подмосковья поступило 66 единиц такой техники на общую сумму 223 миллиона рублей. Благодаря этому жители региона могут получать качественную помощь рядом с домом», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новое оборудование уже ввели в работу в ряде медицинских организаций региона, в том числе в больницах Королева, Воскресенска, Ступина, Люберец, Раменского и других городских округов Подмосковья.

Закупку современной офтальмологической техники осуществляют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволяет последовательно повышать доступность и качество специализированной медицинской помощи для жителей региона.