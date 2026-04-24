Больницы Подмосковья получили 54 аппарата для рентгенов за 3 года

Медицинские учреждения Подмосковья продолжают оснащать современным оборудованием. В больницы региона в этом году передадут 17 современных рентгеновских аппаратов типа С-дуга.

Эти устройства дают врачам возможность во время операций получать изображения внутренних структур организма. Две установки уже передали в Истринскую и Воскресенскую больницы.

«За три года в больницы Подмосковья поставили 54 рентгеновских аппарата С-дуга. Они обеспечивают визуализацию в режиме реального времени, что важно для проведения операций, например, на суставах. В этом году технику получат еще 15 больниц», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Оборудование приобретают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.