Больницы Подмосковья получили 38 аппаратов для диагностики и лечения с января

С начала года больницы Подмосковья получили 38 новых аппаратов для диагностики и лечения пациентов. Это флюорографы, МРТ, КТ и другая техника.

Всего медучреждения получили 38 аппаратов МРТ. КТ, флюорографов, маммографов и рентген-аппаратов. Один из них заработал в структурном подразделении № 5 Подольской больницы.

«На его закупку было направлено почти 29 миллионов рублей. Всего с начала года в Подмосковье заработало 19 новых рентген-аппаратов», — сказал глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Все оборудование закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Пройти обследование жители могут по направлению лечащего врача. Записаться на прием можно через портал госуслуг «Здоровье», а также по номеру телефона 122.