Больницы Подмосковья получили 37 новых аппаратов для рентгенов с начала года

С начала года в больницах Подмосковья заработали 37 новых аппаратов для рентгенов. Один из них установили в филиале № 10 Орехово-Зуевской больницы в поселке Авсюнино.

Как рассказали в областном Минздраве, оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Оснащаем наши медицинские учреждения современным оборудованием, в том числе маммографами, КТ, флюорографами и другой медтехникой. С начала года в регионе заработало 37 новых рентген-аппаратов, в том числе сегодня один в Орехово-Зуевской больнице», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

На закупку нового аппарата в Орехово-Зуеве направили почти 28 миллионов рублей. Пройти обследование на нем можно по направлению лечащего врача. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье», а также по телефону 122 или Telegram-бот.