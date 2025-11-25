Больницы Подмосковья получили 310 мониторов состояния пациентов с января

Подмосковные больницы получили 315 аппаратов для мониторинга состояния пациентов с начала года. На оборудование было выделено более 250 миллионов рублей.

Как рассказали в областном Минздраве, мониторы позволяют непрерывно отслеживать основные жизненные показатели пациента, в том числе артериальное давление, уровень кислорода в крови, пульс и температуру тела.

«Мониторы пациента позволяют врачу отслеживать основные показатели в режиме реального времени. Всего с начала года в медучреждения региона поступило 315 мониторов пациента на сумму более 250 миллионов рублей» — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Оборудование получили больницы в Долгопрудном, Королеве, Луховицах, перинатальные центры в Видном и Щелкове, а также другие медучреждения.

Технику закупили по нацпроекту и по поручению губернатора Андрея Воробьева.