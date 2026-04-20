Больницы Подмосковья получили 20 офтальмологических аппаратов с начала года

Медицинские организации Подмосковья продолжают оснащать современным оборудованием, в том числе для офтальмологических процедур. С января в клиники региона поступили лупы с налобным осветителем, офтальмологическая лазерная система, желтый лазер и прочие устройства.

Технику приобретают в рамках национального проекте «Продолжительная и активная жизнь» по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

«Офтальмологические заболевания значительно влияют на качество жизни пациентов. Именно поэтому мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным оборудованием. Для нас важно повышать качество и доступность медицинской помощи для жителей региона. С начала года в больницы Подмосковья поступило 20 единиц офтальмологического оборудования на сумму 64 миллиона рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование передали в семь медицинских учреждений, среди которых Зарайская, Раменская, Королевская, Подольская и другие больницы.

До конца года клиникам передадут еще 30 устройств.