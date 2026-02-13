Больницы Подмосковья получили 18 новых аппаратов КТ за 3 года

Новый компьютерный томограф заработал сегодня в Реутовской больнице. Его установили в приемном отделении. Устройство будет работать круглосуточно.

С начала этого года больницы Подмосковья получили уже два новых аппарата КТ. Ранее такое оборудование установили в больнице в Дубне.

Всего за три года подмосковные межучреждения получили 18 аппаратов на общую сумму более одного миллиарда рублей.

«Компьютерная томография позволяет выполнить качественную диагностику внутренних органов и обнаружить мельчайшие патологические изменения. Это уже второй компьютерный томограф, который мы запускаем в Подмосковье с начала этого года — ранее аппарат заработал в Дубненской больнице», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Новый КТ в Реутове будут применять для диагностики заболеваний внутренних органов, головного мозга, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. На нем возможны исследования с использованием контрастного вещества.

Сейчас аппарат работает в тестовом режиме. Пройти диагностику можно бесплатно по полису ОМС.