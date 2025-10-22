Больницы Подмосковья получили 16 цифровых маммографов с начала года

Новый цифровой маммограф начал работать в городской поликлинике Жуковской больницы. Устройство за 32,5 миллиона рублей приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Маммографическое исследование необходимо регулярно проходить женщинам старше 40 лет.

«Это позволяет специалистам вовремя выявить онкологическое заболевание и начать своевременное лечение. С начала года в регионе заработали 16 новых цифровых маммографов на сумму 338 миллионов рублей» — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование в городской поликлинике Жуковской больницы оснащено специальной приставкой и дает возможность проводить во время маммографии забор биопсии из опухоли молочной железы. Это существенно ускоряет процесс диагностики, что важно для своевременного начала лечения.

Жительницы Подмосковья старше 40 лет, имеющие прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных Министерству здравоохранения, могут записаться на маммографию самостоятельно.

Важно учитывать, что с момента предудущего исследования должно пройти более двух лет.

Записаться на процедуру можно через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье» или по телефону 122.