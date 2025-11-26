Больницы Подмосковья получили 157 наркозно-дыхательных аппаратов с января

Больницы Подмосковья получили 157 новых аппаратов для оказания помощи пациентам в реанимациях. Это наркозно-дыхательное оборудование, которое также используют во время операции, а неонатологии и педиатрии.

Как рассказали в областном Минздраве, на закупку такой техники направили почти 1,2 миллиарда рублей.

«Наркозно-дыхательное оборудование применяется в различных ситуациях, когда важно обеспечить пациенту необходимую анестезию и вентиляцию легких. Его поступление в больницы позволяет специалистам на высоком уровне оказывать необходимую пациентам медицинскую помощь», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Оборудование получили 32 медицинские организации в Балашихе, Коломне, Одинцове, Подольске, Пушкино и других муниципалитетах.

Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.